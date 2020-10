Ligue 2 : Caen enfonce Amiens

Suite de cette 6e journée de Ligue 2 avec la victoire de Caen chez lui face à Amiens 1-0 ce samedi après-midi. Les Normands s'en sont remis à un but signé du jeune Nicholas Gioacchini (20 ans) juste avant la pause (42e). Après un nul et une défaite, cette victoire fait du bien à Pascal Dupraz et ses hommes qui prennent la tête grâce à une meilleure différence de buts sur Niort.

Amiens, qui s'est séparé de Luka Elsner en début de semaine, continue de s'enfoncer, enchaînant une 5e rencontre de suite sans victoire. Amadou Ciss a même touché le poteau dans le temps additionnel (90e+1). Au classement, les anciens pensionnaires de Ligue 1 sont 15es.