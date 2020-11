Youri Djorkaeff veut voir Mbappé poursuivre au PSG

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an et demi de contrat au sein du club de la capitale, Kylian Mbappé voit son avenir faire office de priorité au Paris Saint-Germain. Si certains de ses fans souhaitent le voir évoluer dans un club plus huppé, du standing du Real Madrid comme le souhaiterait Zinédine Zidane qui n’a jamais caché son amour pour l’attaquant français, d’autres espèrent le voir prolonger l’aventure en terres parisiennes. C’est en tout cas le souhait de Youri Djorkaeff.

«C’est le rêve absolu, en tant que supporter parisien, d’espérer voir Kylian Mbappé partir du Paris Saint-Germain quand le club aura gagné la Ligue des Champions. Au plus tôt, et tant mieux pour Mbappé et le club. Mbappé est déjà un grand joueur, c’est indéniable, il a déjà un niveau en Équipe de France et avec Paris qui est déjà incroyable. Il a des statistiques monstrueuses et je ne vois pas ce qu’il peut l’arrêter et dans la façon dont il travaille, cela se voit qu’il va encore progresser», a ainsi confié au micro d’Europe 1 l’ancien joueur du PSG. Une chose est sûre, le natif de Bondy devrait passer un prochain été bien agité tant les clubs devraient sortir les crocs pour celui à qui l'on promet le Ballon d'Or.