Dean Henderson fracasse Manchester United

Dean Henderson l'a mauvaise. Prêté par Manchester United au promu Nottingham Forest pour la saison 2022-2023, le gardien de 25 ans a chargé les Red Devils pour la mauvaise gestion dont il a fait l'objet ces derniers mois du côté d'Old Trafford. « Si j'ai parlé à Ten Hag ? Non », a dans un premier temps avoué l'international anglais (1 cape) sur les ondes de talkSPORT outre-Manche, avant de poursuivre. « Je ne voulais pas vraiment que le manager vienne et puisse me voir à l'entraînement parce que je savais qu'il voudrait probablement me garder. J'ai essayé de tout faire [pour obtenir un prêt] avant de partir cet été. J'ai dit à la hiérarchie que j'avais besoin de jouer au football. Je ne veux pas être ici en train de jouer les seconds couteaux. » Et l'ancien portier de Sheffield United, qui n'a disputé que 29 rencontres en pro avec son club formateur, d'avoir des propos forts à l'égard de MU.

« J'étais presque parti avant que le directeur sportif n'entre et je ne lui ai pas parlé depuis. La conversation que j'ai eue, après l'Euro [2020], était "vous revenez ici pour être le gardien numéro un". J'ai attrapé Covid – puis je suis revenu donc j'aurais toujours dû être le n°1 mais malheureusement personne n'a donné suite à tout ce qu'ils m'ont dit. C'était aussi frustrant parce que j'ai refusé tant de bons prêts l'été dernier pour cette raison, et ils ne m'ont pas laissé partir. Être assis là et perdre 12 mois est vraiment criminel à mon âge. Je fulminais. Cela a probablement été les 12 mois les plus difficiles de ma carrière. Cela a été difficile et je suis tellement heureux d'en être sorti maintenant, et je suis tellement excité d'être ici [à Forest] et prêt à démarrer. » Reste à savoir si la direction de Manchester United, où Henderson demeure sous contrat jusqu'en juin 2025, répondra à ce discours plus qu'offensif.