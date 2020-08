Mercato : le FC Barcelone lorgne Angeliño

L'été est déjà agité du côté du FC Barcelone, et ce n'est que le début. Suite à l'élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (2-8), les Blaugranas ont déjà fait le ménage avec les départs de Quique Setien et Éric Abidal, et l'arrivée de Ronaldo Koeman sur le banc. Et justement, le coach néerlandais va devoir revoir son effectif, alors que la presse espagnole a dévoilé la liste des joueurs devenus indésirables. Une liste dans laquelle figurerait Jordi Alba.

En cas de départ du latéral gauche espagnol, au club depuis 2012, le club catalan va devoir le remplacer. Et justement, d'après les informations de Sky Sports, la formation espagnole suivrait avec attention Angeliño, prêté au RB Leipzig cette saison (18 apparitions toutes compétitions confondues) et revenu récemment à Manchester City. Mais selon le média britannique, les Citizens attendraient au moins 30M€ pour laisser filer leur latéral gauche de 23 ans.