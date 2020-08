Mercato : le FC Barcelone a choisi ses indésirables

L'incroyable débâcle du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2) a provoqué des dommages collatéraux en interne. Propulsé sur le banc des accusés après cette déroute historique, Quique Setién a rendu son tablier et Ronald Koeman a été intronisé mercredi. Outre Setién, le secrétaire technique Éric Abidal a également été démis de ses fonctions.

Des premiers changements en interne qui s'avéraient fortement attendus par un certain Lionel Messi. La Pulga a en effet brandi la menace d'un départ si de profonds changements n'intervenaient pas au sein du club catalan. Mais l'arrivée de Koeman suffira-t-elle à panser les plaies pour l'international argentin ? Ce dernier s'évertue à garder le silence et observe attentivement les grandes manœuvres lancées par son président Josep Maria Bartomeu.

Six joueurs invités à quitter le FC Barcelone

L'homme fort du Barça le sait plus que jamais, le moindre de ses agissements sera scruté par Messi mais aussi les socios, passablement irrités par cette saison sans titre. Si dans l'organigramme des Blaugranas certains changements pourraient encore intervenir dans les prochaines heures, le vestiaire ne sera pas épargné. Ainsi, la Cadena Ser révèle que plusieurs joueurs sont invités à quitter le navire cet été, et pas des moindres... Après multiples échanges, les hautes sphères barcelonaises auraient ainsi dressé une liste d'indésirables susceptibles de renflouer les caisses.

Les dirigeants catalans écouteront les offres pour au moins six joueurs ! Dans cette liste, on trouve Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto ou encore Luis Suarez ! En plaçant ces six éléments sur le marché des transferts, l'objectif du FC Barcelone demeure limpide : renflouer les caisses ! Comme le précisait Josep Maria Bartomeu récemment, le club doit à tout prix réduire la voilure sur sa masse salariale qui plombe ses finances. Les gros salaires doivent donc s'envoler vers d'autres cieux pour permettre aux pensionnaires du Camp Nou d'entamer la phase « reconstruction ». Reste à savoir désormais si ces six joueurs trouveront rapidement preneurs...