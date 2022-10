PSG : Christophe Galtier revient sur l'absence de Presnel Kimpembe

La suite après cette publicité

Il est enfin de retour. Alors qu'il s'était blessé à la cuisse contre Brest le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe (27 ans) a fait son retour sur les terrains contre le Maccabi Haïfa, mercredi, en Ligue des Champions. Disponible contre Troyes, ce samedi, le défenseur central français va faire un grand bien à Christophe Galtier.

«Il a été inquiet quand il a eu sa blessure, pratiquement 7 semaines d'arrêt. Autant sur les 10 premiers jours, c'était difficile sur un plan mental. Dès qu'il est revenu sur le terrain pour travailler, je l'ai vu concentré et très motivé, à l'écoute de son corps pour ne pas brûler les étapes. J'ai observé, très peu parlé. Je ne mets pas la pression sur mon staff pour que le joueur revienne le plus vite possible. On a été très à l'écoute, c'est un joueur important au PSG. C'est le seul gaucher comme défenseur central. Il va jouer. On verra bien pour le système. Les choix se feront aussi en fonction des performances sur les matches», a expliqué le manager du PSG, en conférence de presse ce vendredi.