OM : la joie de Sead Kolašinac, buteur, après la grosse victoire face à Toulouse

Auteur d’un très beau but lors de la grosse victoire des siens face à Toulouse (6-1) dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1, le défenseur bosnien de l’Olympique de Marseille Sead Kolasinac n’a pas caché sa joie à l’issue du coup de sifflet final avant de raconter rapidement son deuxième but en Ligue 1, d’une belle semelle pour éliminer le malheureux Rasmus Nicolaisen avant de tromper un Maxime Dupé immobile.

« Dès le début du match, on a bien joué, pareil en seconde période, on a joué un très bon football. On est très heureux pour cette victoire pour ce premier match (au retour de la trêve internationale). Mon but ? Je sais pas comment la balle est arrivée, je l’ai prise et je suis très content d’avoir marqué et aidé l’équipe », a-t-il déclaré au micro de Prime Video. Un succès qui permet à l’OM de retrouver le podium, quatre jours avant de se déplacer sur la pelouse de Montpellier.

