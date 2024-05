Pourquoi l’OM n’a toujours pas annoncé son nouveau coach

Au terme d’une saison éprouvante qui a vu passer 4 coaches sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille (Marcelino, Pancho Abardonado, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset), le club phocéen est forcément attendu au tournant. Il faut dire que malgré une épopée européenne riche en émotions, la place de 8e au classement de Ligue 1 fait désordre et n’est pas digne d’un club tel que l’OM comme le révélait d’ailleurs Pablo Longoria après le match gagné face au Havre dimanche dernier.

Le président marseillais en a profité pour donner les grandes lignes de la saison à venir, à savoir un coach d’expérience, disposant d’une solide expérience et qui sera capable de s’intégrer dans le projet phocéen durant plusieurs saisons pour apporter de la stabilité et du liant. « On veut trouver plus de stabilité, de cohérence, des attitudes plus positives que ce qu’on a pu connaître cette année, pour que ce soit beaucoup moins difficile de performer. Notre but doit être de changer cette dynamique négative, notre mentalité et de nous rapprocher de nos supporters, qui ont été magnifiques toute la saison. »

Des cibles bien précises dans le viseur

Pour se faire, il faut trouver le capitaine du navire olympien qui sera en charge de ramener les siens au firmament de la Ligue 1 dans une saison où il faudra faire sans le feu sacré de la Coupe d’Europe et des ambiances incandescentes de l’Orange Vélodrome. D’aucuns s’interrogent sur le temps mis par Pablo Longoria et Medhi Benatia pour trouver le coach idoine.

Mais si, dès le début, tout le monde savait que Jean-Louis Gasset ne resterait pas en poste à l’issue de son intérim, la quête d’un nouveau coach n’est pas un long fleuve tranquille, surtout pour les cibles qui sont en poste. C’est bien évidemment le cas d’un Paulo Fonseca par exemple. Courtisé depuis l’été dernier et encore cet hiver, le technicien portugais du LOSC est l’une des priorités marseillaises. Mais le fait qu’il soit sous contrat jusqu’au 30 juin et qu’il soit très courtisé (par l’AC Milan notamment) font trainer les choses. Et encore, le championnat français s’étant terminé dimanche dernier, on voit mal comment le club phocéen aurait pu entamer des démarches concrètes avant.

Un marché des entraîneurs ultra concurrentiel

Idem pour Sergio Conceicao, Franck Haise ou encore Raffaele Palladino, qui sont respectivement sous contrat avec le FC Porto, le RC Lens et Monza, dont le championnat n’est d’ailleurs toujours pas arrivé à son terme. Si des prises d’information ont eu lieu, il est pour l’instant très prématuré de pouvoir annoncer l’entraîneur qui sera à la reprise de l’entraînement dont la date n’a pas été fixée, mais qui pourrait avoir lieu autour du 1er juillet. Une date encore lointaine, tout comme la date de reprise du championnat, fixée au 17 août, sachant que l’OM n’a pas de tour préliminaire à disputer cette saison.

Entre une forte concurrence en France, mais aussi à l’international, le marché des entraîneurs est très concurrentiel et fait l’objet d’une sacrée bataille que ce soit pour des clubs du calibre de l’OM ou des plus grands clubs européens. Tous connaissent les mêmes problématiques d’autant que certaines écuries n’ont pas forcément envie de voir leur coach prendre la tangente pour les raisons évoquées plus haut. Nul doute qu’un effet boule de neige va avoir lieu. Francesco Farioli de Nice a été le premier à quitter son poste pour rejoindre l’Ajax, le premier sans doute d’une longue liste. Il n’y a donc plus qu’une chose à faire pour les supporters marseillais, patienter. Plus facile à dire qu’à faire…