L’OM suit avec intérêt Etienne Kinkoue

Le Havre est parvenu à se maintenir en Ligue 1 grâce à l’excellent travail du tandem Mathieu Bodmer-Luka Elsner et à un savant mélange d’expérience et de jeunesse. Parmi ces révélations de la saison du côté du HAC, les observateurs n’ont rien raté des performances d’Étienne Kinkoue. Si du haut de ses 22 ans, le natif de Lyon ne totalise que 22 matches de Ligue 1 avec le club doyen, le n°6 du HAC n’est pourtant pas un novice et a pas mal bourlingué depuis le début de sa carrière entre la réserve de l’Inter Milan et celle de l’Olympiakos. Mais c’est Mathieu Bodmer qui lui donne sa chance en pro il y a un peu plus d’un an.

Après quelques apparitions en Ligue 2, Kinkoue s’est installé dans la défense havraise grâce à son impact notamment dans les duels, sa sérénité, et sa bonne relance des deux pieds. Autant de qualités détectées par Mathieu Bodmer et qui ont poussé West Ham à mettre 6 M€ sur la table le dernier jour du mercato pour se l’offrir. Si le club normand a résisté cet hiver, cela va être plus difficile cet été. En fin de contrat dans un an, Kinkoue est très convoité. Selon nos informations, l’OM, qui cherche à apporter du sang neuf dans son effectif, suit avec intérêt ses performances. À suivre.