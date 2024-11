FC Barcelone : le cauchemar sans fin d’Ansu Fati

Cet été, pendant la présaison du FC Barcelone, un homme avait particulièrement impressionné Hansi Flick. Ce n’était pas Pedri, ni Lamine Yamal ou Raphinha, mais bien Ansu Fati. Le numéro 10 du club blaugrana affichait effectivement une forme épatante, au point où, en interne, certains se disaient choqués. De retour en Catalogne après une aventure plutôt ratée du côté de Brighton, celui qui était un temps considéré comme la relève de Lionel Messi était face à la saison de la rédemption. D’autant plus que le contexte était particulièrement favorable : un nouveau coach qu’il avait séduit pendant la prépa estivale, et un mercato assez calme sans arrivées à son poste. La presse espagnole se frottait déjà les mains…

Malheuresement, Ansu Fati et ses admirateurs sont vite revenus sur terre. Sur la fin de la présaison, il a été victime d’une blessure au pied qui l’a éloigné des terrains pendant presque 2 mois, loupant ainsi les premiers mois de compétition de son équipe. Puis, ce mercredi, on apprend donc qu’une blessure au biceps fémoral va encore l’empêcher de jouer pendant au minimum un mois. Un nouveau coup dur pour l’attaquant qui n’a joué que 158 minutes toutes compétitions confondues cette saison, réparties sur 7 rencontres…

De retour à la case départ

Il faut dire que même lorsqu’il a été sur le rectangle vert, Ansu Fati n’a pas été spécialement impressionnant. Avec 0 but et 0 passe décisive pour l’instant, dans une équipe qui tourne très bien et où les joueurs offensifs titulaires régalent, difficile de reprocher quoi que ce soit à Hansi Flick. L’Allemand avait par exemple offert une belle opportunité à Fati face à Séville le 20 octobre dernier. Une masterclass du Barça, avec un festival offensif et une victoire 5-1, mais même dans ce scénario si favorable, l’attaquant n’avait pas réussi à se montrer et avait quitté la pelouse à la 76e minute, sans peine ni gloire. Il faut dire que depuis cette grosse blessure au genou en 2020, il ne relève plus la tête…

Si le Barça a toujours soutenu son joueur qui avait fait sensation à l’âge de 16 ans seulement, l’attaquant de 22 ans perd logiquement encore du crédit aux yeux de tout le monde à Barcelone. Troisième joueur le moins utilisé de l’effectif en Liga derrière Christensen (blessé de longue date) et Gavi, qui vient de revenir d’une longue absence, Ansu Fati était déjà au cœur de rumeurs évoquant un départ, avec le Séville FC comme club intéressé. Des rumeurs évoquant des intérêts en Turquie sont aussi sorties en Espagne ces derniers jours. Une chose est sûre pour le moment, l’avenir d’AF10 à Barcelone s’assombrit de plus en plus…