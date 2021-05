Chelsea-Leicester : les compositions officielles

Finaliste malheureux l'an passé face à son rival Arsenal (2-1), Chelsea retrouve Wembley et une finale de FA Cup un an plus tard, cette fois contre Leicester. Sans forfait majeur à déplorer dans son groupe, Thomas Tuchel aligne une équipe quasiment type. Kepa enchaîne dans cette compétition alors qu'il laisse les autres à Edouard Mendy. La redoutable défense à trois composée du capitaine César Azpilicueta, d'Antonio Rüdiger et de Thiago Silva est aussi bien présente.

Et si N'Golo Kanté a été le premier nom couché sur la feuille par le tacticien allemand, son partenaire du milieu, Jorginho, qui dispose de plus de rythme mais fautif face à Arsenal en championnat, était en balance avec Mateo Kovacic, de retour de blessure. Mason Mount est aussi évidement titulaire. Brendan Rodgers présente lui une équipe assez proche de celle qui a fait tomber Manchester United mardi. Le taulier Jonny Evans y fait son retour.

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Thiago, Rudiger - James, Kante, Jorginho, Alonso - Ziyech, Mount - Werner.

Leicester : Schmeichel - Fofana, Evans, Soyuncu - Castagne, Ndidi, Tielemans, Thomas - Perez - Iheanacho, Vardy.