La destination totalement surprenante de Lucas Ocampos

Ailier argentin de 30 ans passé du côté de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille, Lucas Ocampos est un joueur de Séville depuis 2019 où il a su atteindre son plein potentiel. Encore utile sur le début de saison (2 apparitions et 1 offrande), le natif de Quilmes ne va pas poursuivre ses aventures du côté de l’Andalousie. En effet, Relevo annonce qu’un accord a été trouvé entre le club mexicain des Rayados de Monterrey et Séville.

Le transfert devrait s’élever aux alentours de 7 à 8 millions d’euros alors que le joueur était dans sa dernière année de contrat. Il ne manquerait ainsi plus que la signature. Son futur coach Martin Demichelis qui est son compatriote a d’ailleurs communiqué son envie de l’attirer : «j’ai eu l’occasion de lui parler et de lui exprimer mon désir de le voir nous rejoindre. Je pense que Lucas veut aussi venir, j’espère que cela arrivera.»