Unionistas - FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone doit éviter le piège. Pour le compte des 8es de finale de la Coupe du Roi, les Catalans se déplacent à Salamanque pour y affronter les Unionistas (match à suivre sur notre live commenté dès 19h30), club de troisième division espagnole, après une grosse déconvenue en finale de Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid le week-end dernier (4-1). Au tour précédent, les Blaugranas avaient durement battu Barbastro (2-3), club de quatrième division, tandis que le petit poucet du jour a réussi l’exploit d’éliminer Villarreal aux tirs au but (1-1, 2-1 après T.A.B). Les deux équipes ne se sont encore jamais affrontées auparavant. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h30.

Pour ce match, Xavi, privé d’Araujo et Yamal, tous deux suspendus, aligne son 4-3-3 habituel mais procède à un petit turnover. Peña débute dans les cages tandis que Sergio Roberto, Koundé, Christensen et Baldé composent la défense à quatre. Romeu évoluera en sentinelle avec Fermin Lopez et de Jong un cran plus haut dans l’entrejeu. Enfin, Ferran Torres et Félix alimenteront Guiu, seul en pointe. Si beaucoup de jeunes ont été convoqués par le technicien espagnol, ils démarrent sur le banc aux côtés des cadres Lewandowski, Gündogan ou encore Pedri. En face, Unionistas se présente en 4-4-2 mais Alfred Planas, buteur face à Villarreal au tour précédent, est remplaçant.

Les compositions officielles :

Unionistas : Martinez - Mayor, Jimenez, Ruiz, Gimenez - Adri, Tur, Gomez, Serrano - Rastrojo, Losada

FC Barcelone : Peña - Roberto, Koundé, Christensen, Baldé - Fermin, Romeu, de Jong - Torres, Guiu, Félix