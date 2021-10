Espagne : la stat folle de Ferran Torres

L’Espagne est allée s’imposer en Italie ce mercredi soir (1-2). Les hommes de Luis Enrique sont parvenus à stopper la série de 37 matches sans défaites des Italiens et se qualifient ainsi pour la finale de la Ligue des Nations qu’ils joueront face à la France ou la Belgique. La Roja a pu compter une nouvelle fois sur un très bon Ferran Torres, auteur d’un doublé. Marca révélait d’ailleurs une statistique intéressante avant la rencontre.

En effet, le média espagnol indique que Luis Enrique se présentait face à la Nazionale avec un groupe auteur de seulement 27 buts en équipe nationale au total (29 avec les deux face à l’Italie). En comparaison, la Belgique compte par exemple 204 buts dans son effectif avec 16 buteurs différents, la France 112 buts et neuf joueurs différents. Torres (21 ans), qui a signé hier ses 11e et 12e réalisations avec la Roja, est ainsi le meilleur buteur actuellement sélectionné, alors qu’il a débuté avec l’Espagne l’année dernière, le 3 septembre 2020. S’il continue ainsi, il pourrait bien détrôner David Villa et son record de 59 buts avec la sélection espagnole.