OM : Iliman Ndiaye annonce son départ de Sheffield United

Après des semaines de négociations avec Sheffield United, l’OM a réussi à boucler le transfert d’Iliman Ndiaye. Le joueur de 23 ans est d’ailleurs arrivé dimanche soir dans la cité phocéenne, où il a été accueilli par de nombreux fans, avant de passer sa visite médicale, avec réussite. Selon nos informations, il va parapher un contrat de 5 ans dans la foulée. Et avant son officialisation, le joueur de 23 ans a tenu à adresser un message d’adieu à ses supporters anglais.

«J’ai toujours donné le meilleur de moi-même sur le terrain et en dehors pour vous remercier tous de l’incroyable soutien et de l’amour que vous m’avez témoigné depuis le premier jour. Ce n’était pas seulement spécial pour moi, mais aussi pour ma famille. Je voudrais sincèrement remercier l’entraîneur et son équipe pour la confiance qu’ils m’ont accordée, ainsi que toutes les personnes qui ont fait de ce club ce qu’il est aujourd’hui, et tous mes coéquipiers pour les moments très spéciaux qu’ils ont vécus ensemble (…) Ce voyage s’achève, car je pense qu’il est temps pour moi de poursuivre mon rêve d’enfant et mon histoire, et je suis sûr que vous le comprendrez tous», a réagi le milieu offensif sur Instagram.

