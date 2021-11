FC Barcelone : le discours très motivant de Xavi

La suite après cette publicité

Le retour de Xavi au FC Barcelone a été officialisé dans la nuit de vendredi à samedi, cette fois-ci en tant qu'entraîneur de l'équipe première, après une expérience de deux ans à Al-Sadd, actuel leader de la Qatar Stars League. Le champion du monde 2010 avec l'Espagne remplacera l'intérimaire Sergi Barjuan après la trêve internationale, soit lors du derby de Barcelone face à l'Espanyol. L'occasion pour ses joueurs de stopper la série de trois matches sans victoire en championnat.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux officiels du club, on y voit Xavi parler de sa manière d'entraîner, un discours motivant pour les supporters blaugranas qui espèrent voir le coach de 41 ans appliquer ses principes au sein de l'effectif : «Si tu as un entraîneur qui n'est pas exigeant, tu peux avoir un 5/10 avec un peu de chance et réussir peut-être. Mais si tu as un coach qui est derrière toi et qui attend de toi un 9, 9,5 ou 10, tu auras un 8. Et ce 8 te fera gagner des titres, avec effort et sacrifice.»