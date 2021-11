Le Ballon d'Or 2021 fait scandale en Allemagne !

La suite après cette publicité

Après avoir été privé de dessert en 2020 par France Football alors qu’il avait tout gagné avec le Bayern Munich, dont la prestigieuse Ligue des Champions, Robert Lewandowski espérait sans doute avoir droit à une session de rattrapage en 2021, après avoir notamment continué à enfiler les buts comme des perles. Mais ça n’a pas suffi. Grâce à sa victoire en Copa América, Lionel Messi a pu soulever son septième Ballon d’Or. Un sacre historique pour l’Argentin qui est toutefois fortement contesté. Surtout en Allemagne.

De l’autre côté du Rhin, la pilule ne passe pas. Au Bayern Munich, pas question de crier au loup, mais Oliver Kahn n’a pas caché qu’il n’aurait pas récompensé Messi. « Félicitations à Lionel Messi. Mais Robert Lewandowski aurait mérité le Ballon d'Or en plus d'être nommé buteur de l'année, car il est absolument remarquable chaque jour depuis des années. Même sans le Ballon d'Or, Lewandowski a depuis longtemps atteint l'Olympe, le plus grand football mondial. Je suis impatient de voir quels records il établira avec notre club à l'avenir. Il sera à nouveau candidat l'année prochaine. »

🗣️ "Wir sind stolz, diesen Ausnahmespieler in unseren Reihen zu haben, der völlig zurecht zum Stürmer des Jahres gewählt wurde." 🔴⚪



Die Stimmen zum #BallonDor: https://t.co/cypAv6j2Ay #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) November 29, 2021

Un « choix scandaleux »

En revanche, il y a eu d’autres remarques bien plus acerbes. À commencer par celle du milieu de terrain allemand du Real Madrid, Toni Kroos. « Tout d'abord, je dois dire que je ne suis pas du tout intéressé par les récompenses individuelles. Mais s'il y en a, alors elles devraient être justes. Et à mes yeux ce n'est absolument pas le cas cette fois. Mais pour moi, Benzema aurait été le numéro 1 si vous cherchiez vraiment le meilleur joueur individuel de l'année dernière, car je peux voir de près à quel point il est un footballeur exceptionnel. Il ne fait aucun doute que Messi est à côté de Ronaldo le joueur de cette décennie et a des qualités que d'autres n'auront jamais. Ce qui ne va pas dans le choix, c'est avant tout la première place (de Messi). »

Congrats to Leo Messi!!!

My choice would have been @Benzema!

Why? Listen here: https://t.co/rbN2Y4L6Pw

orhttps://t.co/o34Wdii7OT — Toni Kroos (@ToniKroos) November 29, 2021

Une incompréhension partagée par la légende du football allemand et Ballon d’Or 1990, Lothar Matthäus. « Pour être honnête, je ne comprends pas le monde après cette élection. Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés. Personne ne le méritait comme Lewandowski », a-t-il déclaré au micro de Sky Allemagne. Enfin, les plus virulents ont peut-être été les journalistes de Bild qui ont parlé de « scandale aux élections » et de « choix scandaleux ». Vous l’aurez compris, Lionel Messi n’était pas le grand favori chez nos voisins allemands.