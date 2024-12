PSG : où en sont les joueurs prêtés ?

Entre juin et septembre 2024, le Paris Saint-Germain a enregistré le départ de 18 joueurs. Si certains d’entre eux sont partis de manière définitive, librement ou contre une indemnité de transfert (Mbappé, Ugarte, Danilo…), d’autres sont encore liés au club de la capitale. C’est le cas de Xavi Simons, Carlos Soler, Gabriel Moscardo, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Juan Bernat, Cher Ndour, Ilyes Housni et Lucas Lavallée, tous partis en prêt dans les quatre coins de l’Europe. Après quatre mois de compétition, certains joueurs sont déjà en constat d’échecs. Pour d’autres, ce départ loin du contexte parisien est plus bénéfique qu’autre chose.

La suite après cette publicité

Première partie de saison difficile pour Mukiele et Simons

Avec 938 minutes disputées sous les ordres de Luis Enrique, la saison dernière, Nordi Mukiele n’était plus en odeur de sainteté au PSG. Prêté sans option d’achat au Bayer Leverkusen fin août, le Montreuillois a joué ses premières minutes à Hoffenheim, le 14 septembre. Une semaine après, il inscrivait un CSC et sortait à la mi-temps pour sa première titularisation contre Wolfsburg. Xabi Alonso s’est ensuite passé de lui pendant un mois. Titulaire contre Stuttgart, le 1er novembre, il se blesse à la cuisse gauche. De retour trois semaines plus tard contre l’Union Berlin, le joueur de 27 ans est aligné d’entrée contre le Bayern, en Coupe, et face à l’Inter, en Ligue des Champions. Le moment parfait pour lui pour inscrire son premier but avec Leverkusen et donner la victoire aux Allemands (1-0).

De retour au RB Leipzig après un premier prêt réussi, Xavi Simons a connu un début de saison poussif. L’international néerlandais est ensuite sorti touché contre Liverpool, le 23 octobre, en C1. Verdict : blessure aux ligaments de la cheville gauche. Son retour est prévu pour janvier. La seconde partie de saison sera particulièrement importante pour le natif d’Amsterdam, ciblé par le Bayern Munich l’été dernier et qui a fait savoir qu’il ne souhaitait pas rester au PSG.

La suite après cette publicité

Soler parti pour rester à West Ham ?

Pour Cher Ndour, l’aventure à Besiktas se passe bien. Déjà 18 rencontres à son compteur, dont 10 titularisations toutes compétitions confondues (1012 minutes). Le natif de Brescia était sur la pelouse du Groupama Stadium contre Lyon, en Ligue Europa lors de la victoire turque (0-1), en octobre dernier. Avec Aubagne, Lucas Lavallée peut enfin jouer. Le gardien de 21 ans, qui n’a pas disputé la moindre rencontre avec l’équipe première parisienne, est titulaire au sein de la formation de National. Huit matchs disputés, dont trois qui se sont conclus par des clean-sheets pour le natif d’Armentières, qui connaît son deuxième prêt, après Dunkerque.

S’il n’a toujours pas marqué avec West Ham, Carlos Soler a le mérite d’être titulaire chez les Hammers. Le milieu de 27 ans a par ailleurs entamé les six dernières rencontres avec Julen Lopetegui en Premier League. D’après Le Parisien, West Ham a même déjà pris sa décision et souhaite le garder définitivement. Le prêt de Soler dispose par ailleurs d’une option d’achat non obligatoire estimée à 20 millions d’euros. De retour en Espagne, Juan Bernat joue régulièrement à Villarreal. Le latéral gauche de 30 ans a participé à 12 rencontres sous Marcelino, la plupart en tant que remplaçant.

La suite après cette publicité

Décision attendue pour Moscardo à Reims

Si, lors de sa dernière prolongation de contrat à Paris, il avait initialement étendu son bail jusqu’en 2025, une clause automatique d’une année supplémentaire aurait été activé. Concernant Renato Sanches, le comeback au Benfica Lisbonne tourne au fiasco. Le milieu de 27 ans a connu une nouvelle blessure à l’ischio après seulement deux rencontres jouées. Après avoir loupé cinq rencontres et 33 jours de compétitions, il a enchaîné trois rencontres avant de rechuter. Il est depuis sur la touche. Pour l’heure, il est peu probable que son option d’achat à dix millions d’euros soit levée. De retour en France, après une expérience ratée au Qatar, Ilyes Housni pensait pouvoir se relever au Havre. Il n’en est finalement rien, tout du moins pour l’heure. Le jeune avant-centre de 19 ans n’a pris part qu’à 154 minutes depuis son arrivée en juin dernier avec le HAC. La situation comptable des Havrais, actuellement 17e de Ligue 1, ne l’aide pas non plus.

Recruté en janvier dernier et envoyé pour cette saison à Reims, Gabriel Moscardo doit lui prendre son mal en patience. Blessé à la hanche durant ses premières semaines en terre champenoise, l’ex-joueur du Corinthians a fait son retour dans le groupe rémois contre Auxerre, le 20 octobre, en prenant place sur le banc. Sa première titularisation a eu lieu face à Still Mutzig, en 32e de finale de Coupe de France. Une rencontre durant laquelle il a marqué son premier but en France (victoire, 1-3). De quoi changer son destin à Reims ? Pas sûr. D’après Le Parisien, le PSG a prévu de discuter avec le club rémois à la reprise pour prendre une décision quant au prêt de Moscardo. Affaire à suivre…