Barça : le message de Lionel Messi pour Arturo Vidal

Lionel Messi et Arturo Vidal, deux Sud-Américains qui était très proches dans le vestiaire barcelonais. Si le premier a failli quitter son club de toujours, le seconde devrait débarquer à l'Inter Milan dans les prochaines heures. Après seulement deux ans en Catalogne, le Chilien va poser ses valises en Italie.

La suite après cette publicité

La Pulga a eu un petit message pour son futur ex-coéquipier sur Instagram : « je te connaissais seulement comme adversaire et tu m'as toujours semblé être un phénomène. Mais ensuite, j'ai eu la chance de te connaître et tu m'as encore plus surpris. Durant ces deux années, on a partagé beaucoup de choses et tu t'es beaucoup fait remarquer. Tu vas manquer dans le vestiaire. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau club. On se croisera à nouveau, c'est certain ».