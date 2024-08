Naples va dépenser 55 millions pour deux stars de Premier League !

«C’est une situation très compliquée, vous le savez très bien. Je suis désolé car tout est bloqué, je ne peux rien dire d’autre, que puis-je dire ? Nous devons partir à l’aventure avec certains paramètres particuliers, celui du coût, de l’engagement et de la capacité à convaincre les joueurs de venir à Naples sans coupe d’Europe. Un handicap considérable.» Ces mots sont ceux d’Antonio Conte il y a quelques jours en conférence de presse au moment d’évoquer le mercato du Napoli. Quelques semaines après son arrivée, le coach italien a déjà mis un coup de pression à sa direction concernant les recrues qui n’arrivent toujours pas et qui commencent sérieusement à pénaliser l’équipe. Il faut dire que la non-vente, pour le moment, de Victor Osimhen, bloque quasiment tous les dossiers du club napolitain. Et surtout dans le secteur offensif.

Depuis de longues semaines, Conte a clairement expliqué à sa direction qu’il souhaitait recruter Romelu Lukaku sur le font de l’attaque. Mais les négociations n’avançaient pas du tout et Chelsea ne semblait pas vouloir faire de cadeau à Naples. La direction italienne, emmenée par son président Aurelio De Laurentiis, ne voulait pas non plus céder et la situation tournait en rond. Mais il a fallu un coup de pression d’Antonio Conte et une gifle reçue lors de la première journée de Serie A (défaite 3-0 face à Hellas Vérone) pour faire bouger Naples.

Lukaku arrive enfin

Selon les informations de Sky Italia et Relevo, un accord a été trouvé cette nuit entre Naples et Chelsea pour le transfert de l’attaquant belge. Le club italien va débourser 30 millions d’euros pour s’attacher ces services. Selon Sky Italia, Chelsea va conserver 30% d’une future revente alors que Relevo évoque plutôt un bonus pouvant monter jusqu’à 15 millions (en plus des 30M) pour Lukaku. Un point positif pour Antonio Conte qui va donc retrouver son attaquant fétiche qu’il avait déjà entraîné à l’Inter Milan (la meilleure saison de Lukaku) mais aussi à Chelsea. Côté salaire, Lukaku devrait toucher 8 millions d’euros par an sur son contrat de 3 ans.

Mais ce n’est pas tout. Naples veut aussi rafler la mise concernant Scott McTominay. Le milieu écossais de Manchester United est sur le départ et Sky Italia annonce que Naples a dégainé une offre de 25 millions pour le récupérer. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours et les différentes parties sont optimistes. Dans son souhait de se renforcer au milieu de terrain, Conte pourrait même voir débarquer Billy Gilmour de Brighton. Naples espère aussi le récupérer, mais attend de vendre Michael Folorunsho pour dégainer une offre. Mais le mercato du Napoli accèlère enfin (en attendant le départ d’Osimhen) et Antonio Conte peut respirer.