OL - LOSC : les compositions probables

La vingt-sixième journée de Ligue 1 est l'occasion pour le LOSC et l'OL de se refaire avec ce choc à suivre en direct sur Foot Mercato. Les deux équipes ont obtenu, exactement, les mêmes résultats ces dernières semaines : un nul, une victoire et une défaite. Quatre points sur neuf possibles pour les Dogues et les Rhodaniens donc, un bilan comptable qui ne fait pas les affaires de ces deux formations qui sous-performent cette saison.

Autant dire que c'est victoire impérative ce soir pour les deux si elles veulent rester dans le wagon européen. Difficile de distinguer un favori, puisque les Lillois, onzièmes, ne sont pas spécialement costauds loin de chez eux. En face, les Lyonnais, huitièmes, sont assez friables sur leurs terres également. On notera cependant que la dernière victoire de l'OL face au LOSC en Ligue 1 remonte à novembre 2016.

Très peu d'absents

Pour ce duel, le coach hollandais de l'OL doit notamment composer sans Diomandé et Cherki, mais peut aligner une belle équipe. Lopes sera dans les cages, protégé par Lukeba et Mendes. Emerson et Dubois occuperont les flancs. L'entrejeu sera composé de Ndombélé et Caqueret, avec Paqueta situé devant eux. Toko-Ekambi et Faivre seront alignés sur les ailes, avec Moussa Dembélé en référence offensive.

En face, André et Yilmaz sont les seuls absents. Léo Jardim occupera les cages, avec Fonte et Botman pour protéger la surface, avec Djalo et Celik sur les côtés. Devant l'arrière-garde, une ligne de quatre composée de Bamba, Xeka, Onana et Renato Sanches. Et devant, Hatem Ben Arfa défiera son club formateur, en soutien de Jonathan David.