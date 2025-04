Manchester United : l’infernal déclin de Rasmus Højlund

Jeudi dernier, Rasmus Højlund errait telle une âme en peine sur la pelouse du Groupama Stadium. Par moments, on s’est même demandé si le Danois était encore présent sur le pré tant il n’a pas existé durant la rencontre. Et le peu de fois où on l’a vu à l’œuvre, il a raté pratiquement tout ce qu’il a entrepris. Bref, une nouvelle soirée à oublier pour l’ancien de l’Atalanta. Ce n’était pas la première, ni la dernière pour lui. Remplaçant dimanche face à Newcastle en Premier League, il est entré en jeu 35 minutes. Mais encore une fois, il a déçu. Le Manchester Evening News lui a donné la note de 4 en ajoutant le commentaire «aucune menace». Deux mots qui ont résumé son faible apport face aux Magpies. Même note pour The Sun, qui a précisé qu’il «n’a rien offert» Goal a été plus généreux dans sa note (5), mais tout aussi dur dans ses propos. «Son entrée a coïncidé avec l’effondrement de United», a écrit la publication anglaise.

Les matches se suivent et se ressemblent donc pour l’international danois (24 sélections, 8 buts). Un élément acheté pour 75 M€ (+10 M€ de bonus) en 2023 après une saison réussie du côté de l’Atalanta Bergame. Il faut dire qu’il avait marqué 10 buts et délivré 4 assists en 34 apparitions toutes compétitions confondues. De quoi séduire le PSG, qui a longtemps été cité comme un prétendant de la première heure. Mais c’est MU, qui cherchait aussi à avoir son Erling Haaland, qui a raflé la mise. Durant sa première année chez les Mancuniens, qui avaient aussi tenté le coup pour Harry Kane avant de se raviser car il était trop cher et pas assez jeune, Hojlund a marqué 16 buts et délivré 2 assists en 43 matches toutes compétitions confondues. Il a aussi connu quelques soucis physiques. Mais son bilan n’était pas assez brillant aux yeux de son club, des supporters et de la presse qui s’attendaient à voir un serial buteur.

Højlund est considéré comme un flop en Angleterre

Cela était peut-être une question d’adaptation pour le Danois, qui n’est pas non plus tombé au sein du meilleur Manchester United de l’histoire. Quoi qu’il en soit, il était attendu au tournant cette saison. D’autant que le changement d’entraîneur pouvait aussi l’aider à se relancer. Mais comme avec Erik ten Hag, Ruben Amorim ne parvient pas pour le moment à en tirer le meilleur. Ce n’est pas faute d’essayer. Cette saison, le natif de Copenhague a marqué 8 buts et délivré 4 assists en 43 matches, dont 29 en tant que titulaire. Bien que débarrassé de concurrents, tels qu’Anthony Martial, Antony et Marcus Rashford, le Danois, qui était à la lutte avec Joshua Zirkzee jusqu’à ce que ce dernier se blesse, est toujours à la peine. Journaliste spécialiste de la Premier League, Salim Baungally nous en dit plus sur les soucis rencontrés par l’attaquant de 22 ans.

«Quand il arrive à Manchester United, on se dit pourquoi pas. Avec Ten Hag, dans le style de jeu qu’il veut mettre en place et par rapport au fait qu’il est jeune, tout est lié pour que ça puisse fonctionner. Mais après, il y a beaucoup de choses qui n’ont pas fonctionné. Lorsque Ruben Amorim arrive et demande à ses attaquants un travail défensif que Rasmus Højlund ne fait pas tant que ça, un cercle vicieux se met en place. Amorim voit qu’il défend moins, donc il le fait moins jouer donc le joueur perd un peu en confiance. Au final, il n’est pas toujours titulaire. Il l’est davantage en Europa League qu’en championnat. C’est surtout une notion de confiance. Amorim a totalement perdu confiance en lui et ce n’est pas impossible qu’il fasse en sorte que le club le vende cet été. Ce serait un énième échec sur les derniers mercatos de Manchester United.»

Un retour en Italie pour repartir du bon pied ?

Il poursuit : «beaucoup se disaient que ça pourrait fonctionner entre Højlund et Bruno Fernandes. Mais ça ne fonctionne pas tant que ça entre eux, comme avec d’autres joueurs. On peut dire que Rasmus Højlund est un échec retentissant. Chez les fans de Manchester United, c’est une énorme déception.» Pas que chez eux. Manchester United commence à perdre patience avec lui. The Athletic a révélé que la direction le vendra en cas d’offre jugée intéressante. Justement, il a quelques touches en Italie, où on a gardé un bon souvenir de lui depuis son passage à la Dea. Naples et la Juventus sont cités comme de sérieux prétendants selon diverses publications transalpines. Pour le déloger, il faudra mettre la main au porte-monnaie puisque Manchester United ne le prêtera pas. Les Anglais ont d’ailleurs fixé son prix à 60 M€ minimum, précise TMW.

D’autres médias, eux, évoquent le fait qu’il puisse servir de monnaie d’échange afin que MU récupère un certain Victor Osimhen, pour lequel Naples attend 75 M€. Du côté de Turin, les dirigeants de la Juventus voient en lui le remplaçant idéal en cas de départ de Dusan Vlahovic cet été. Quoi qu’il arrive, l’avenir du Danois à Manchester United ne devrait pas s’écrire au-delà de cet été 2025. Le Manchester Evening News estime que se séparer durant l’intersaison serait la meilleure solution pour tous. «Il ne fait aucun doute que Højlund a eu du mal pour United cette saison, et s’ils peuvent faire venir un autre attaquant, alors il serait préférable qu’il soit vendu pendant la fenêtre d’été.» En attendant, il y a une saison à finir. Et Rasmus Højlund a encore quelques semaines pour essayer de changer les choses et prouver enfin sa valeur. Cela pourrait commencer jeudi soir face à l’OL en 1/4 de finale retour de la C3.