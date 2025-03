Chelsea va recruter Geovany Quenda !

Voilà un nouveau coup dur pour Ruben Amorim, le coach de Manchester United. Il espérait attirer cet été le joueur qu’il avait lancé il y a quelques mois lorsqu’il entraînait encore avec succès le Sporting CP au Portugal, le jeune Geovany Quenda, âgé de 17 ans. C’est lui qui lui a offert ses premières minutes en pro, et cela laissait clairement penser que Manchester United aurait un avantage sur la concurrence lors du mercato estival.

Mais c’était sans compter sur Chelsea. Comme révélé par The Athletic, Chelsea a trouvé un accord avec le club portugais pour le transfert de l’ailier, pour une somme estimée entre 45 et 50 M€. Mais surtout, il va laisser Quenda au Sporting la saison prochaine, sous forme de prêt, et le récupérera pour la saison 2026-2027. Quenda a signé un contrat jusqu’en 2033 avec les Blues !

Chelsea poursuit sa politique de recrutement

Un premier coup de tonnerre sur le marché des transferts, qui prouve que le club londonien n’a pas abandonné sa stratégie, quitte à accumuler les joueurs. Malgré un effectif qui compte déjà plus de 50 joueurs en intégrant les éléments envoyés en prêt, Chelsea s’active toujours sur les promesses du football mondial, et Quenda en est une. Quenda en est une, lui le gaucher qu’Amorim a utilisé en piston et qui peut évoluer sur les deux ailes.

Chelsea souhaiterait l’utiliser en pur ailier, et c’est l’un des arguments qui aurait fait mouche. Quenda va pouvoir continuer à grandir sereinement une année de plus du côté de Lisbonne, et il aura 19 ans lorsqu’il sera amené à rallier Londres. Reste à savoir combien d’autres ailiers seront alors dans l’effectif de Chelsea.