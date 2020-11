Ligue des Nations : l'Arménie arrache la montée en Ligue B après sa victoire contre la Macédoine du Nord

Clap de fin de la Ligue des Nations pour les 4 équipes du groupe 2 de la Ligue C ce mercredi. Une dernière soirée où le principal enjeu était de désigner le pays pouvant monter en Ligue B, alors que l'Estonie était condamnée aux barrages pour se maintenir. Le match entre les deux leaders, l'Arménie et la Macédoine du Nord, était donc d'une importance capitale, alors que la Géorgie pouvait encore rêver d'une montée inespérée.

Au final, ce sont donc les Arméniens qui ont eu le dernier mot, grâce à une victoire à domicile contre la Macédoine. Grâce au but de Hambardzumyan (1-0, 55e), les locaux ont pu chiper la première place aux coéquipiers de Goran Pandev et verront la Ligue B lors de la prochaine édition. Dans l'autre rencontre, match nul et vierge entre Géorgiens et Estoniens, sans grandes incidences pour le classement du groupe.