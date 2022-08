Le Real Madrid va blinder l'une de ses pépites

Déjà tourné vers l'avenir, le Real Madrid entreprend les grandes manoeuvres pour apporter qualité et pérennité à son académie. Dans cette optique, le club de la capitale espagnole va procéder à la prolongation d'Álvaro Rodríguez, attaquant de la Castilla, entraînée par Raúl. Débarqué de Girone en 2020, El Toro est lié au club madrilène jusqu'en 2023, mais va renouveler son bail jusqu'en 2027 selon Marca.

Promu de Juvenil B à Juvenil A à la fin de l'année 2021, l'attaquant s'est démarqué par son physique atypique (1m93) et ses performances intéressantes en troisième division (impliqué sur un but toutes les 81 minutes la saison dernière). De mère espagnol et de père uruguayen, le jeune joueur va également devoir faire un choix quant à la sélection qu'il pourrait représenter dans le futur.