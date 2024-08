MU : Erik ten Hag regrette la longue absence de Leny Yoro

L’aventure de Leny Yoro (18 ans) à Manchester United a mal débuté. Le défenseur central s’est blessé contre Arsenal en amical en début de semaine et doit observer au moins trois mois de repos. D’après la pression anglaise, il souffrirait d’une fracture du métatarse. Un vrai coup dur pour celui qui vient d’être transféré du LOSC contre presque 70 M€.

Erik ten Hag déplore forcément cette grosse blessure mais reste confiant dans le plan que le club a mis en place pour l’ancien Lillois. «Nous avons un plan clair. Nous savons ce que nous devons faire. Les blessures font partie du processus. On ne peut pas les éviter, car dans le football de haut niveau, on y va à fond et ça arrive. Il faut donc une équipe capable de gérer ça.»