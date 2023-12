JT Foot Mercato : les pépites lancées dans le grand bain par Luis Enrique

Luis Enrique pourvoyeur de pépites

Hier était une soirée assez spéciale pour la famille Mbappé. En plus de voir Kylian Mbappé célébrer son 25ème anniversaire avec un doublé face à Metz (3-1), Wilfrid Mbappé et Fayza Lamari ont eu le bonheur de voir leur deuxième fils, Ethan, débuter en professionnel à seulement 16 ans, 11 mois et 22 jours. Un sacré cadeau de la part de Luis Enrique qui commence à voir cette spécialité lui coller à la peau, lancer les jeunes dans le grand bain. S’il n’a pas lancé Warren Zaire-Emery, c’est lui qui lui a fait confiance et permis de lui faire franchir un cap, au point aujourd’hui de devenir un élément indispensable du PSG à seulement 17 ans. Après Arnau Tenas il y a quelques semaines, c’est donc le petit frère de Mbappé qui est lancé en professionnel par Luis Enrique. Si le timing a soulevé quelques interrogations, pour l’entraîneur parisien, ce n’est que le fruit du travail d’Ethan. Dénicher les jeunes pépites est un savoir-faire, savoir leur faire confiance aussi jeune en est un autre, et ça, Luis Enrique le maîtrise depuis bien longtemps. Dès son arrivée sur le banc du FC Barcelone en 2014, l’Asturien avait fait appel à 8 joueurs de l’équipe B pour participer à la préparation avec l’équipe première. Mais c’est surtout en tant que sélectionneur de l’Espagne qu’il a révélé plusieurs cracks. Avec l’envie de rajeunir la sélection espagnole, Luis Enrique a par exemple fait appel à Ansu Fati en 2020 alors que la pépite du Barça n’était pas encore majeure. D’autres joueurs comme Gavi, Pedri, Neco Williams ou encore Alejandro Balde ont suivi. Certains sont aujourd’hui devenus des cadres en club comme en sélection. On pense à Gavi, appelé à seulement 17 ans et 2 mois avec la Roja pour le Final Four de la Ligue des Nations ou encore Pedri, sélectionné pour la première fois à 18 ans et 4 mois. Ethan Mbappé se rajoute donc à cette longue liste. Reste à savoir s’il connaîtra le même succès que les autres.

La suite après cette publicité

Galtier relaxé

L’information de la journée, c’est le verdict dans l’affaire Christophe Galtier : l’entraîneur d’Al-Duhail a été relaxé ! Pour rappel, Galtier a été accusé de racisme lorsqu’il était entraîneur de l’OGC Nice. Pointé du doigt pour son comportement avec certains éléments en raison de leur religion ou de leur couleur de peau, Galtier a nié en bloc. À la barre, le principal intéressé a reconnu avoir utilisé l’expression "King Kong" pour parler de joueurs, mais sans pour autant que ce soit raciste dans son esprit. Il s’est expliqué sur plusieurs points comme le ramadan, le cas Todibo, sa position concernant les Algériens de l’équipe ou encore ses relations avec Julien Fournier et Frédéric Gioria, son ancien adjoint. Ce jeudi, le coach et ses conseillers étaient attendus au tribunal de Nice afin de connaître le verdict final. Et l’ancien entraîneur du PSG a été relaxé ! Nos confrères de RMC Sport, présents sur place, expliquent qu’aucune des deux infractions dont est accusé Galtier n’est caractérisée.

À lire

PSG : les coulisses de la prolongation surprenante de Presnel Kimpembe

Manchester United fonce sur un crack de Liga

Une information mercato qui pourrait faire plaisir au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, le club parisien a hérité de la Real Sociedad pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Un tirage chanceux à la vue des autres potentiels adversaires. Il ne faudra toutefois pas sous-estimer le club espagnol, emmené par sa star japonaise Takefusa Kubo. The Sun dévoile ce jeudi une information concernant les plans des Red Devils qui risque de ravir Luis Enrique. Selon le média anglais, Manchester United souhaite enrôler le maître à jouer de la Real Soceidad. Le journal va même jusqu’à indiquer que le joueur, dont la valeur serait de 50 M€, pourrait être l’objet d’un échange avec Antony pour faire baisser le prix de l’opération. Auteur de 6 buts et de 3 passes décisives en 16 rencontres de Liga, Take Kubo serait assurément une sacrée recrue pour la formation entraînée par Erik ten Hag. Affaire à suivre.