PSG - Bordeaux : ambiance chaotique au Parc des Princes

Le jour d'après. Quatre jours après sa piteuse élimination en 8ème de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG retrouve les Girondins de Bordeaux et le championnat ce dimanche en début d'après-midi. Après avoir vécu l'enfer au stade Santiago Bernabeu, les Parisiens connaissent une ambiance similaire, mais dans leur jardin du Parc des Princes.

Par le biais d'un communiqué cinglant, le Collectif Ultras Paris, groupe d’Ultras le plus populaire du club de la capitale, avait promis l'enfer à ses joueurs quelques jours plus tôt. Le message était clair : clamer leur mécontentement. Dans le viseur, les dirigeants parisiens en premier lieu, mais pas que. Cette nouvelle humiliation subie sur la scène européenne est clairement celle de trop pour les supporters Rouge et Bleu.

Neymar et Messi sifflés, Mbappé applaudi

L'avant-match de ce PSG-Bordeaux est particulièrement tendu. Les premiers sifflés descendent des travées du Parc des Princes à l'échauffement des joueurs. La bronca s'accentue à l'annonce de la composition de l'équipe parisienne. Tous les joueurs sont hués par le virage Auteuil, à l'exception de Kylian Mbappé, seul joueur à avoir répondu présent lors de la double confrontation face aux Merengues. Le constat est identique à l'entrée des joueurs sur la pelouse. Une ambiance glaciale règne dans l'enceinte parisienne. Le coup d'envoi de cette rencontre est donné et les tensions sont loin de s'apaiser.

Les joueurs du PSG sifflés à l'annonce de la composition des equipes, à l'exception de Kylian Mbappé applaudi. #PSGFCGB pic.twitter.com/NByIWABOzn — Stéphane Tan (@StephaneTan12) March 13, 2022

Comme on pouvait s'y attendre, ce n'est pas la fête cet après-midi dans les tribunes du Parc des Princes, mais bien l'occasion pour les supporters de clamer leur agacement. Pas de chant de soutien en provenance du virage Auteuil, bien au contraire. Des «Paris c'est nous», «une équipe à Paris», «direction démission» sont entonnés par le CUP. À chaque ballon touché, Neymar et Messi sont hués. Des "olé" sont mêmes entendus lorsque l'adversaire prend possession de la balle. Et l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 24ème minute de jeu ne suffit pas à calmer les ardeurs. Le Français est applaudi, mais s'en suivent immédiatement des« on s'en bat les couilles» en provenance d'Auteuil. Le retour des vestiaires se fait également sous les sifflets d'une partie du public parisien. Le Brésilien Neymar, cible principale des ultras parisiens, en fait les frais sur son but du break. Un climat plus qu'hostile...