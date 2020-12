Diego Costa quitte l'Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

La deuxième aventure colchonera de Diego Costa est terminée. L'attaquant de 32 ans avait demandé à résilier son contrat avec l'Atlético de Madrid, le bail actuel expirant en juin 2021. Peu utilisé par Diego Simeone, l'ancien de Chelsea a reçu le feu vert de son club il y a quelques semaines, mais il fallait encore négocier certains aspects. C'est désormais fait. L'Atlético de Madrid vient d'annoncer la nouvelle, alors que de son côté, El Mundo, dévoile les dessous de l'accord trouvé ce matin pour que le joueur soit libéré de son contrat.

L'Atlético a ainsi accepté de faire baisser cette clause pénale qui forçait le joueur à débourser 25 millions d'euros aux Rojiblancos s'il s'engageait avec un rival espagnol ou une autre équipe participant à la Ligue des Champions. Un accord a ainsi été trouvé autour de 15 millions d'euros. Au total, il aura disputé 215 matchs avec les Colchoneros, inscrivant 83 buts et délivrant 36 passes décisives.

Acuerdo con @diegocosta para la rescisión de su contrato. Desde el club le deseamos mucha suerte en la próxima etapa de su carrera profesional.



ℹ https://t.co/Zgn4EcPGGw — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2020

« Le joueur hispano-brésilien a sollicité au club son départ pour des raisons personnelles il y a quelques jours et il a signé, ce mardi, la résiliation de son contrat, qui le libère du club », indique ainsi le club de la capitale au sujet de l'attaquant qui avait un rôle secondaire cette saison, barré par Luis Suarez et handicapé par les pépins physiques. Le principal concerné va maintenant régler quelques soucis personnels au Brésil avant de choisir son futur club, et il voudrait selon les médias espagnols continuer en Europe...