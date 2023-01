Dejan Lovren fait son grand retour à l’OL

La suite après cette publicité

« Il va y avoir un défenseur central, mais je ne sais pas si cette arrivée est imminente. » Après le match perdu face à Clermont (0-1), Laurent Blanc a vendu la mèche. Désireux de renforcer son groupe, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas trainé pour avoir gain de cause. Déçu par le manque de caractère de son équipe, le Cévenol souhaitait injecter du sang neuf.

« Un peu d’expérience, de caractère et d’agressivité, ce sont les trois ingrédients que j’aimerais apporter à ce groupe », avait-il déclaré. Et bien l’ancien coach du Paris Saint-Germain tient l’une de ses premières recrues du mercato d’hiver dont le profil colle à ses attentes. Neuf ans et demi après son départ de l’OL (pour Southampton), Dejan Lovren, 33 ans, fait son grand retour sur les bords du Rhône.

À lire

OL : les premiers mots de Dejan Lovren

Lovren de retour 9 ans et demi après

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer, dès l’ouverture du mercato, le retour au club du défenseur central et international croate, Dejan Lovren, pour 2 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2025. Doté d’une très solide expérience au plus haut niveau, Dejan Lovren possède toutes les caractéristiques souhaitées par Laurent Blanc et la cellule de recrutement, dirigée par Bruno Cheyrou, pour renforcer l’axe central », a annoncé le club rhodanien.

La suite après cette publicité

Parti de l’OL en 2013, Lovren n’était resté qu’un an chez les Saints avant de rejoindre Liverpool où il y est resté six ans. Joueur du Zenit depuis 2020, le natif de Zenica n’a pas trainé pour dire oui aux Rhodaniens. Priorité absolue de Blanc, il avait déjà passé sa visite médicale avant de résilier son contrat avec le club russe. Demi-finaliste la dernière Coupe du Monde 2022, Lovren a disputé tous les matches de la Croatie au Qatar dans leur intégralité.