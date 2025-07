Riyad Mahrez n’est pas d’accord avec Cristiano Ronaldo sur le niveau de la L1

Ces derniers mois, Cristiano Ronaldo ne s’était pas gêné d’adresser quelques taquets au championnat de France, assurant que le niveau global de la Saudi Pro League était plus élevé. Il s’était aussi fait remarquer en déclarant que le championnat saoudien faisait déjà partie des cinq plus compétitifs au monde. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’international algérien Riyad Mahrez a été invité à réagir à ces propos. Et a priori, l’ancien joueur de Manchester City ne les partage pas. Pour lui, la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1 sont encore devant.

La suite après cette publicité

«Non, je pense que les cinq grosses Ligues européennes sont devant, et après on peut commencer à rivaliser avec les autres Ligues, estime Mahrez. Nous ne sommes pas trop loin, je pense. Après, le but, ce n’est pas d’être le meilleur Championnat du monde dès maintenant. Nous sommes sur une vision à long terme. Ceux comme moi qui sont arrivés, on est là au début de cette aventure, nous sommes un peu comme des précurseurs. Nous les aidons à rendre cette Ligue plus forte. Et franchement, sur mes deux saisons, j’ai senti une progression dans les équipes, les entraîneurs, les tactiques et l’organisation. Ils essaient d’y arriver, et je pense qu’ils vont y arriver. Ils mettent les moyens et ils le veulent réellement.»