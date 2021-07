JO : l'Allemagne quitte le terrain en amical après des insultes racistes

Alors qu'elle disputait un match d'entraînement à huis clos face au Honduras, la sélection olympique d'Allemagne a quitté le terrain ce samedi après-midi après qu'un de ses joueurs aurait subi des insultes racistes. En effet, le défenseur du Hertha Berlin Jordan Torunarigha aurait été victime d'injure raciale de la part d'un joueur hondurien. Les joueurs ont immédiatement quitté la pelouse en soutien à leur coéquipier.

Dans un tweet de la fédération allemande, le sélectionneur des Espoirs allemand Stefan Kuntz a rapidement réagi à cet incident : «Quand un de nos joueurs est victime d'abus racial, continuer à jouer n'est pas une option». Quant à la fédération hondurienne, elle «affirme que la situation est due à un malentendu sur le terrain».

ℹ️ The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/D85Q63Ynr9