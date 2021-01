Les nouvelles précautions prises par la LFP dans la recherche de son diffuseur

La suite après cette publicité

C'est reparti pour un tour ! Hier, la Ligue de football professionnel a lancé un nouvel appel d'offres, suite à la défection de Mediapro. Cela ne vous a pas échappé ces derniers mois, le groupe sino-espagnol, qui avait récupéré 80 % des droits de la L1 mais aussi la L2 pour la somme de 830 M€ par an a arrêté de payer dès la deuxième échéance prévue, en octobre dernier, laissant le football français en plein marasme. Après la conciliation réussie pour mettre fin à ce deal, la LFP doit désormais trouver un nouveau diffuseur, ou de nouveaux diffuseurs.

Les lots proposés ont donc été remis sur le marché hier soir. Mais quelques nouveautés ont été ajoutées. Des nouveautés qui prouvent à quel point le désastre Mediapro a marqué l'instance dirigeante du football français. À commencer par la garantie bancaire. Raillée pour ne pas avoir réclamé de garantie bancaire à Mediapro, la direction de la LFP avait expliqué que cela faisait 35 ans qu'elle n'en exigeait pas et que personne ne trouvait rien à redire. La nouvelle direction, incarnée par Vincent Labrune, a cette fois pris ses précautions à ce sujet.

Garanties et paiement anticipé

Comme le rapporte Capital, il s'agit « d'une garantie autonome à première demande émanant d'un établissement bancaire de premier rang acceptable par la LFP ». Cette garantie devra s'élever, au moins, au « montant de l'échéance la plus élevée au titre de l'une quelconque des quatre saisons » (puisqu'il s'agit des droits jusqu'en 2024). Toutefois, si le candidat retenu par la LFP est jugé assez solide au regard de sa note auprès des agences de notation bancaire, à savoir supérieure à A-, aucune garantie ne sera réclamée. À titre d'exemple, Vivendi, qui possède Canal Plus, est noté BBB, et devrait donc fournir une garantie.

Une deuxième garantie est exigée en provenance de la maison mère de la chaîne qui remportera le ou les lots. Celle-ci avait déjà été demandée à Mediapro en 2018, mais n'avait pas pu être utilisée... Une autre précaution prise est la demande de paiement de 17 % de la somme due pour la saison à venir dès le 5 avril, puis à nouveau 17 % le 5 juin. On rappelle que le première échéance de Mediapro, la seule payée au final, avait été fixée au 5 août. Enfin, pour le ou les diffuseurs qui récupéreront les lots mis en jeu, il faudra payer l'intégralité de la somme prévue pour la saison en cours (2020-2021) afin de donner un peu d'air aux finances de la Ligue et des clubs professionnels. La date de ce paiement a même déjà été fixée au 5 février. Le temps presse.