Les supporters de l’OL dénoncent le départ de Pierre Sage

Un communiqué commun signé par neuf groupes de supporteurs de l’Olympique Lyonnais, dont les Bad Gones et Lyon 1950, dénonce fermement l’éviction de Pierre Sage malgré son rôle majeur dans le redressement du club la saison passée. «Qui a apporté son humilité, son respect, son amour du club, mis toute son énergie et sa force pour tenir l’équipe à bout de bras et réaliser un miracle en accrochant l’Europe? PIERRE SAGE», ont lâché les fans rhodaniens.

«Et nous apprenons par la presse que nous le dégageons comme un malpropre pour un début d’année mal commencé? Il y a à peine quelques semaines, tous les observateurs louaient les qualités de l’équipe menée par ce même homme, et tout est balayé pour quatre matchs? Le club ne se trompe-t-il pas de coupable?», ont-ils ajouté. Avant de cibler directement John Textor : «La cause de ce mal être et de la médiocrité ambiante sur le terrain ne viendrait-elle pas plus plutôt des sorties médiatiques de notre propriétaire sur son staff et les joueurs». Le message est clair.