Alexandre Lacazette raconte son retour à Clairefontaine

Sélectionné par Thierry Henry en tant que joker, Alexandre Lacazette va disputer dans quelques semaines ses premiers Jeux Olympiques. Une opportunité à 33 ans, sept ans après sa dernière sélection avec l’équipe de France A. Le joueur de l’OL endosse le rôle de leader du groupe tricolore afin d’apporter son expérience. En conférence de presse en début d’après-midi, Alexandre Lacazette a raconté son retour en Bleu.

La suite après cette publicité

« La joie de retrouver Clairefontaine était immense. Cela m’a fait plaisir de retrouver les installations même si ça a changé depuis 7 ans. Comment je l’ai appris? Comme tout le monde, sur les réseaux. Puis j’ai eu le sélectionneur Thierry Henry au téléphone. Il me parle comme à tous les joueurs, c’est plaisant. Cela s’est très bien passé avec lui, on a parlé football au téléphone et il a m’a donné son ambition de bien jouer. Cela m’a donné encore plus envie de venir », a-t-il signalé devant les médias en compagnie de Wendy Renard.