Droits TV : DAZN change encore ses plans et fixe un nouveau prix hallucinant

Ce jeudi, DAZN a enfin officialisé son arrivée sur le marché français en rachetant les droits de la Ligue 1 avec beIN Sports. «DAZN a acquis l’exclusivité en France des matchs de la Ligue 1 McDonald’s en France pour les 5 prochaines saisons à l’exception du match du samedi 17h qui sera diffusé en différé. Huit matchs de Ligue 1 McDonald’s seront diffusés en direct et en exclusivité les vendredis, samedis et dimanches : vendredi à 20h45, samedi à 19h00 et 21h, dimanche à 15h00, 17h00 et à 20h45. Ces créneaux incluent la grande majorité des affiches les plus attendues par les fans de foot, telles que le Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais - AS Saint-Étienne. Le match du samedi à 17h00 sera disponible en différé à partir de minuit, toujours sur DAZN», explique ainsi le communiqué publié ce jeudi. Mais depuis plusieurs semaines, si le suspens sur le diffuseur n’était pas au rendez-vous, les informations sur le prix fixé par DAZN pour son abonnement interrogeaient et inquiétaient.

Alors que la chaîne diffusera donc la Ligue 1 avec beIN Sports pour les prochaines saisons, les premiers prix annoncés par la presse évoquaient un abonnement exorbitant de 50 euros par mois pour voir tous les matches. Et puis, au fur et à mesure des semaines, la presse française semblait expliquer qu’après plusieurs réunions, la chaîne anglaise avait décidé de revoir ses plans, et très nettement. Dans un premier temps, L’Équipe expliquait que l’abonnement allait tourner autour de 25 euros par mois. Une somme très importante surtout quand on sait que beIN Sports possède également les droits. En d’autres termes, il faudra ajouter, en plus des 25 euros, les 15 euros de beIN Sports pour avoir la totalité des matches de L1 en direct, donc 40 euros par mois. Une somme bien trop importante et qui avait de quoi faire fuir les fans de football français.

Une offre à 20 euros pour… un seul match de Ligue 1

Dans la foulée, RMC Sport évoquait même une nouvelle très grosse baisse avec un abonnement final autour de 10 euros. Cela avait de quoi réjouir les fans qui craignaient pour leur portefeuille. Finalement, ce jeudi, DAZN a enfin communiqué. Et c’est une grosse désillusion, qui ne va pas plaire du tout aux suiveurs du football français, que vient d’annoncer la chaîne anglaise. En réalité, la chaîne va proposer deux abonnements différents, voire quatre si on prend en compte le "sans engagement". «Nous avons introduit deux nouveaux plans pour répondre à vos besoins, écrit d’abord DAZN. La première offre se nomme Super Sport : elle est fixée à 19,99 euros par mois sans engagement ou 14,99 euros par mois pendant un an. Mais cette offre permet d’avoir uniquement… un seul match de Ligue 1 par journée (mais toute la Jupiler Pro League, Betclic Elite en basket, la C1 féminine ainsi que le PFL). Difficile de voir les suiveurs du football français utiliser cet abonnement qui ne donne accès qu’à une petite rencontre de L1.

Pour voir toute la Ligue 1, il faut donc s’abonner à l’offre Unlimited. Elle est fixée à 39,99 euros par mois sans engagement ou 29,99 euros pendant un an. Une somme colossale qu’il faudra donc dépenser, sans compter les 15 euros par mois de beIN Sports pour voir en direct l’autre rencontre. Car dans son communiqué, DAZN précise que la rencontre de beIN sera diffusée sur DAZN en décalé (à 0h le samedi pour le match de 17h). Il faudrait donc quasiment 55 euros par mois pour regarder la Ligue 1 en entier. Avec Prime Video, qui n’avait pas communiqué volontairement son nombre d’abonnés, le prix pour regarder toute la Ligue 1 était de 28 euros (Prime Vidéo + Canal) sans compter le catalogue qu’offrait les deux chaînes. Cela va clairement va faire grincer des dents et peut inquiéter sur la fiabilité économique du projet de DAZN…