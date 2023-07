Bayern Munich : rendez-vous décisif pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Le mois d’août approche, le début de saison aussi. Priorité absolue de Thomas Tuchel au Bayern Munich, Harry Kane souhaite toujours autant quitter Tottenham pour enfin espérer remporter des titres. L’international anglais le sait, en Premier League, la tâche semble bien plus compliquée qu’en Bundesliga chez l’ogre munichois. Mais la transaction n’est pas simple, comme souvent avec Daniel Lévy. Les Spurs ont déjà refusé plusieurs offres, eux qui attendent bien plus que 80 M€.

Ça tombe bien, le Bayern Munich n’a pas dit son dernier mot. Selon The Daily Mail, les Allemands vont revenir à la charge pour Harry Kane dans les prochains jours. En effet, le chef-exécutif et le directeur technique du Bayern vont se déplacer jusqu’à Londres afin d’échanger directement avec Daniel Lévy, revenu de tournée en Asie. Si aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs, les deux camps sont confiants quant à un dénouement positif de la saga Harry Kane. Les Bavarois n’ont plus qu’à mettre le prix demandé par les Spurs, et le buteur de 30 ans sera un des leurs.

