Thomas Tuchel fait le point sur Harry Kane

Outre la saga Kylian Mbappé entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le dossier Harry Kane est lui aussi renversant. L’international anglais (84 sélections, 58 buts) souhaite quitter - comme l’an dernier - Tottenham. Cette fois-ci, ce n’est pas pour rejoindre Manchester City, mais pour découvrir l’Allemagne avec le Bayern Munich. Priorité des Bavarois, l’attaquant des Spurs viendrait enfin remplacer Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone à l’été 2022, tout en tournant définitivement la page Sadio Mané, en partance vers l’Arabie saoudite.

Mercredi, après une énième défaite face aux Cityzens (1-2), en pré-saison, Thomas Tuchel s’est exprimé au sujet d’Harry Kane et d’une potentielle arrivée au Bayern. «Je n’ai rien à cacher à propos d’Harry Kane. Je cherche un joueur, car nous avons beaucoup de joueurs blessés et que nous sommes dans une situation difficile. Il reste encore cinq à six semaines pour les transferts, c’est la situation dans laquelle on est», explique l’ancien entraîneur de Chelsea. Le tacticien allemand le sait, sans véritable buteur en pointe, son équipe aura les mêmes limitations offensives que lors de son arrivée sur le banc du Bayern. Le temps presse, à quelques semaines de la reprise du championnat.

