EdF : Malo Gusto fait part de ses objectifs

Recruté par Chelsea en janvier 2023, Malo Gusto n’est arrivé à Londres qu’au début de l’été. Pourtant, l’ancien de l’OL semble s’être déjà parfaitement adapté au club anglais et profite même de la blessure de Reece James (capitaine) pour être titularisé sur le couloir droit. L’opportunité ne pouvait être meilleure et les performances du joueur de 20 ans sont solides. De quoi aborder la suite avec un certain optimisme, jusqu’à entrer dans l’équation pour se faire une place en équipe de France.

Si Benjamin Pavard et Jules Koundé n’ont pas forcément convaincu jusqu’à présent, Malo Gusto pourrait être une option fiable à l’avenir. Pour L’Équipe, l’ex-latéral lyonnais s’est livré à propos d’un futur chez les Bleus en vue du prochain Euro 2024. «Si la porte est ouverte, je ne sais pas. Mais si la question est de savoir si je pense pouvoir être en A à ce poste-là un jour, la réponse est oui. Je travaille pour cela. Je ne suis pas obnubilé. Mais ce serait une immense fierté d’y être», raconte-t-il. Le flanc droit de la France est ouvert, reste à savoir quel sera le temps de jeu de Malo Gusto lorsque Reece James reviendra à 100%…