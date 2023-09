Vidéo : la nouvelle disasterclass de Pavard fait enrager les réseaux sociaux

La suite après cette publicité

Fin de série pour l’Equipe de France. En grande forme en 2023 avec cinq victoires sans encaisser le moindre but, les Bleus s’inclinent ce soir en amical face à l’Allemagne de Rudi Völler qui semblait pourtant au fond du trou. Avec cette défaite sur le score de 2-1, l’équipe de France voit deux autres séries s’arrêter. Son invincibilité face à la Nationalmannschaft qui remontait à l’élimination en quart de finale de Coupe du monde 2014.

Et donc la série d’invincibilité de Mike Maignan, successeur d’Hugo Lloris. Le premier but signé Thomas Müller est venu du couloir droit de Benjamin Pavard à la suite d’une belle combinaison entre Gnabry et Henrichs. Le latéral du RB Leipzig a fait tourner en bourrique le défenseur de l’Inter qui a vécu un match ô combien compliqué. Une nouvelle disasterclass du défenseur français qui fait enrager les réseaux sociaux. C’est simple, les internautes ne comprennent plus comment Didier Deschamps peut continuer à le sélectionner !