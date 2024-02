Liga : le Betis accroché par Alavés

Le Betis cale, encore. Battu par le Dinamo Zagreb en Coupe d’Europe plus tôt dans la semaine, le club andalou entendait s’appuyer sur sa victoire à Cadix la semaine passée pour accrocher le wagon de tête. Mais la tâche s’annonçait loin d’être aisée face à une équipe d’Alavés qui retrouve progressivement des couleurs en championnat, fort d’un bilan honorable de 4 victoires en 8 rencontres depuis le début de l’année civile.

Classement Live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Betis 39 25 3 9 12 4 28 25 12 Alavés 28 25 -7 7 7 11 24 31

Imposant leur rythme d’entrée de jeu, les Basques étaient tout proche de cueillir à froid leurs adversaires mais le but d’Omorodion était refusé pour une position de hors-jeu (2e). Par la suite, les occasions franches se sont raréfiées et au terme d’une partie disputée et hachée, marquée par de multiples avertissements de part et d’autre, le Betis et Alavés se sont quittés bons amis (0-0). Au classement, le Betis reste scotché aux portes des places européennes.