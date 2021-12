Serie A : Cagliari et le Torino se quittent dos à dos

À la Sardegna Arena, Cagliari (19e, 9 pts) recevait le Torino (13e, 18 pts), ce lundi à 20h45, en clôture de la seizième journée de Serie A. Après deux défaites face à Bologne (0-2) et contre l'Atalanta Bergame (1-2), les Rossoblù, auteurs d'une seule petite victoire cette saison, restaient sur trois nul consécutifs mais pouvaient sortir de la zone de relégation en cas de victoire contre les Grenats. De son côté, le club entraîné par Ivan Juric, tenu en échec contre Empoli (2-2) lors de la dernière journée, visait la première partie de tableau.

Dans une première période légèrement dominée par les locaux, c'est pourtant bien le Taureau qui ouvrait le score profitant, peu après la demi-heure de jeu, du but contre son camp du malheureux défenseur Carboni (0-1, 31e). Menés à la pause, les Insulaires accéléraient un peu plus et allaient logiquement être récompensés de leur domination. Peu avant l'heure de jeu, Galvao, le capitaine et attaquant de cette formation de Cagliari égalisait (1-1, 53e). Malgré une certaine domination des locaux, le score n'évoluait plus et les deux formations se quittaient dos à dos (1-1). Avec ce nul, Cagliari grimpe à la 18e place. Le Torino reste 13e.

