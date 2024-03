Bayern, LdC : Thomas Tuchel est effrayé avant le retour contre la Lazio

Le Bayern Munich n’a plus le droit à l’erreur. Relégué à dix points du leader, le Bayer Leverkusen, en championnat, le club bavarois se doit de rectifier le tir rapidement. En outre, les coéquipiers de Thomas Muller devront remonter un déficit d’un but en Ligue des Champions face à la Lazio Rome en huitièmes de finale et l’attaquant allemand a promis l’enfer aux Italiens. Un état d’esprit vindicatif qui n’est visiblement pas partagé par tout le monde dans le vestiaire munichois.

Interrogé en conférence de presse, Thomas Tuchel, l’entraîneur du Bayern qui partira en fin de saison, se méfie grandement des Biancocelesti : «il faudra revenir contre une équipe italienne, entraînée par Maurizio Sarri. Ce sera très compliqué, les derniers résultats en Bundesliga ne comptent pas. Nous connaissons très bien Sarri, nous savons que c’est compliqué de marquer deux buts contre une équipe italienne. C’est difficile de trouver des espaces et il faudra pouvoir construire les bons espaces.» Réponse ce mardi à 21h.