OM : Elye Wahi s’envole pour l’Eintracht Francfort

Elye Wahi avait décidé de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière en acceptant de répondre favorablement à l’appel de l’Olympique de Marseille en août dernier. L’ancien joueur de Lens débarquait dans la cité phocéenne juste avant la grave blessure de Faris Moumbagna, touché au genou à l’occasion de la victoire marseillaise à Brest dans le cadre de la première journée de Ligue 1.

Recruté en échange de 25 M€, Wahi avait tout pour s’imposer comme l’attaquant de pointe numéro 1 de l’OM. Malheureusement pour lui, rien ne s’est passé comme prévu. Apparu à 13 reprises avec l’OM, toutes compétitions confondues, Wahi n’a marqué que 3 buts (1 passe décisive). Un bilan insuffisant. La montée en puissance de Neal Maupay et le retour attendu de Moumbagna ont fini par convaincre l’OM de le laisser filer en cas de belle offre.

6 mois et puis s’en va

Et cette proposition est venue de la part de l’Eintracht Francfort. Six mois seulement après son arrivée à Marseille, Wahi est officiellement transféré au club allemand pour environ 26 millions d’euros, plus bonus. « L’international français U23 quitte l’Olympique de Marseille pour l’Eintracht avec effet immédiat. L’attaquant a signé un contrat avec le club de Bundesliga de Hesse jusqu’en 2030 », peut-on lire sur le communiqué. Le joueur formé à Montpellier portera le numéro 17.

Si certains regrettent l’impatience de l’OM avec ce jeune attaquant qui avait été capable de planter 19 buts en L1 avec Montpellier en 2022/2023, le départ de Wahi à l’Eintracht est loin d’être une mauvaise nouvelle pour le joueur. Le club de Francfort est en effet devenu un spécialiste pour mettre en valeur de jeunes attaquants français en devenir ou en quête de rebond. Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike pourront en témoigner…