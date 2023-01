Serie A : le Napoli rebondit bien contre la Sampdoria

Battu 1-0 par l’Inter Milan lors de la précédente journée, le Napoli voulait rebondir ce dimanche face à la Sampdoria actuellement relégable et 18e. Un match bien entamé par les Napolitains qui ont vite obtenu un penalty suite à une faute sur André-Franck Zambo Anguissa (2e). La tentative de Matteo Politano trouvait le poteau droit de la Samp’ (6e). Les Partenopei voyaient ensuite Emil Audero repousser une tête de Victor Osimhen (16e) mais le Nigérian bénéficiait d’un bon centre de Mario Rui pour marquer dans la foulée (19e). Multipliant les tentatives via Khvicha Kvaratskhelia (21e et 31e) et Victor Osimhen (35e), Naples dominait son sujet.

La situation empirait pour la Sampdoria après l’exclusion de Tomas Rincon peu avant la pause (39e). Quelques minutes plus tard, Khvicha Kvaratskhelia était proche de doubler la mise (45e +2). En supériorité numérique, l’équipe de Luciano Spalletti avait du mal à le confirmer au retour des vestiaires. Mis à part une tentative intéressante de Stanislav Lobotka (65e), c’était de plus en plus compliqué de s’illustrer pour le leader de Serie A. Obtenant toutefois un penalty en fin de rencontre, les Partenopei doublaient la mise via Eljif Elmas sur penalty (2-0, 82e).Finalement, le Napoli s’impose facilement face à la Sampdoria (2-0) et confirme sa première place avec 7 points d’avance sur son dauphin, la Juventus.

