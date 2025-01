Pierre Sage annonce la couleur pour Caqueret et Nuamah

Interrogé par beIN Sports avant le match de l’OL contre Brest, Pierre Sage a confirmé des mouvements au sein de l’effectif lyonnais cet hiver. «Maxence Caqueret, c’est bien avancé (à propos de son départ). Ernest Nuamah, il est dans le groupe pour ce soir», a-t-il ainsi déclaré, confirmant ainsi les rumeurs entourant ces deux joueurs.

Cependant, Sage a cependant relativisé l’impact de ces départs pour l’Olympique Lyonnais : «ces départs ne sont pas un problème pour l’OL, on devait de toute façon dégraisser. On n’avait pas une grande intention de se renforcer non plus». Selon lui, l’objectif est clair : «On est plutôt dans l’idée de dessiner un groupe moins large avec 20 joueurs compétitifs». Une stratégie qui semble viser un effectif resserré, mais plus efficace selon le technicien.