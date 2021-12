Vitorino Hilton répond à l'ASSE

Bon dernier de Ligue 1, Saint-Etienne espère se relancer avec l’arrivée de Pascal Dupraz au poste d’entraîneur et compte se renforcer. Comme nous vous le révélions ce mardi, ce dernier aimerait recruter Vitorino Hilton afin d’apporter de l’expérience au sein de son effectif. Le Brésilien a répondu à cette possibilité à 90 Football.

«Saint-Etienne, j’étais un peu surpris, on va dire, parce que j’ai vu ça, c’est sorti un peu partout. Moi je suis partant. S’ils me contactent, je suis prêt. Je n’ai pas dit non parce qu’on ne peut pas refuser un club comme Saint-Etienne. Un club mythique en France donc si le coach a vraiment dit ça, qu’il pensait à moi, pourquoi pas. Après pour le moment je n’ai pas été contacté.»