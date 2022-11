Le PSG se penche sur Pierre Kalulu pour oublier Milan Skriniar

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde 2022 bat son plein depuis une petite semaine, mais cela n'empêche pas les clubs de travailler en coulisses pour mieux préparer la suite. Surtout que le mercato d'hiver va arriver très vite après la finale du Mondial (18 décembre). Luis Campos et Christophe Galtier sont d'ailleurs présents à Doha et ses alentours, alors que le PSG jouera son premier match dix jours plus tard, lors de la réception de Strasbourg en Ligue 1.

Les deux hommes prennent sans doute quelques congés avant la reprise, mais en profitent également pour prendre contact avec certains acteurs du football. Le conseiller portugais planche sur quelques dossiers dont celui d'un défenseur. Après avoir échoué l'été dernier à faire venir Milan Skriniar, Campos a de nouveau tenté sa chance ces dernières semaines, mais les nouvelles vont plutôt dans le sens d'une prolongation du côté de l'Inter.

Le PSG se rabat sur Pierre Kalulu mais...

C'est encore ce qu'indique Tuttosport ce vendredi. Le club français est en train de passer à autre chose et regarde ailleurs, à quelques kilomètres seulement. Selon ce même média italien, Pierre Kalulu (22 ans) a été identifié pour renforcer le secteur défensif, sans préciser s'il s'agissait d'un possible transfert cet hiver ou à l'été 2023. Dans les deux cas, ce dossier s'annonce complexe et pour plusieurs raisons.

La première, c'est que le Français vient de prolonger son contrat jusqu'en 2017, comme nous vous l'annoncions en exclusivité. L'AC Milan n'a absolument aucune intention de se séparer de l'ancien Lyonnais, arrivé pour un peu plus d'un million d'euros en septembre 2020. Autre élément important, le défenseur capable de jouer dans l'axe et sur le côté droit n'a pas répondu favorablement aux premiers contacts établis avec son entourage.