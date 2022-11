L'AC Milan va blinder Pierre Kalulu !

La suite après cette publicité

En quête de stabilité défensive depuis quelques mois, l'OL serait bien évidemment ravi de pouvoir compter dans ses rangs un certain Pierre Kalulu. Aujourd'hui indiscutable à l'AC Milan, l'ancien international tricolore U20 a bien été formé au sein de la formidable académie de l'Olympique Lyonnais mais n'a jamais évolué avec les pros. Malgré une proposition de premier contrat pro soumise par l'OL, le natif de Lyon quittait son club formateur pour rejoindre libre l'AC Milan durant l'été 2020.

Depuis, le solide défenseur milanais, champion d'Italie l'an passé avec 28 apparitions (dont 21 titularisations) a franchi très rapidement toutes les étapes au sein du club lombard pour en devenir un maillon essentiel. Tantôt à droite, tantôt dans l'axe de la défense, le jeune homme a toujours répondu présent quand son coach Stefano Pioli a fait appel à lui. Le coach milanais apprécie son intelligence, sa rapidité et la puissance qu'il dégage.

Une prolongation jusqu'en 2027 et une forte revalorisation salariale

Des qualités qui ont tapé dans l'œil du staff de l'Equipe de France qui suit avec attention les performances de Kalulu depuis la fin de l'année dernière. Cette saison ne déroge pas à la règle et le n°20 de l'AC Milan est un pion essentiel des Rossoneri aussi bien en Serie A qu'en Ligue des Champions. Des performances régulières qui lui ont permis d'espérer et de rêver à une sélection en équipe de France pour le Mondial au Qatar. Mais la liste est tombée et le joueur né en 2000 devra sans doute attente encore quelques mois avant de prétendre à une place chez les Bleus.

Conscient du talent qu'ils possèdent en leur sein, les dirigeants milanais ont pris les choses en main et négocient actuellement une prolongation de contrat avec une forte revalorisation salariale jusqu'en juin 2027. Il faut dire que le joueur dispose de l'un des salaires les plus bas de l'effectif des champions d'Italie en titre. Et s'il reste quelques détails à régler, l'opération n'est plus très loin d'aboutir pour le plus grand bonheur de l'ancien Lyonnais qui souhaite s'inscrire dans la durée avec Milan.