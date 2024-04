AC Milan : la terrible statistique de Stefano Pioli contre l’Inter

C’est officiel : l’Inter Milan est sacrée championne d’Italie ce lundi soir grâce à sa victoire contre l’ennemi juré de l’AC Milan (1-2), sur la pelouse de San Siro, lors de la 33ème journée de Serie A. Une rencontre dominée par les joueurs de Simone Inzaghi avec des buts de Francesco Acerbi et Marcus Thuram. Ce revers des Rossoneri marque la sixième défaite consécutive de l’AC Milan contre les Nerazzurri mais ce n’est pas tout au constat terrible.

En effet, avec cette défaite, l’entraîneur italien, Stefano Pioli, est devenu le tacticien ayant perdu le plus de derby della Madonnina dans toute l’histoire de l’AC Milan avec un nombre record de dix revers. Il est aussi le premier entraîneur des Rossoneri à perdre six derbies milanais consécutifs. Alors qu’il est plus que jamais sur un siège éjectable, Pioli a probablement vécu son ultime derby.